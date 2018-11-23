«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor

«Ростелеком-Solar», национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов, мониторинга и управления информационной безопасностью, выпустил новую версию своего флагманского программного продукта — DLP-системы Solar Dozor. В версии 6.7 реализован функционал, который существенно усилит противодействие нарушениям правил хранения конфиденциальной информации в корпоративной среде и защиту от ввода пользователями критичных корпоративных данных в различные приложения.

Ключевым нововведением Solar Dozor 6.7 стала возможность активного противодействия нарушениям правил хранения конфиденциальной информации в корпоративной среде с помощью модуля File Crawler. Теперь офицер информационной безопасности может настроить работу File Crawler таким образом, чтобы найденные в результате сканирования файлы, нарушающие политику ИБ, автоматически помещались в безопасное хранилище (карантинный каталог).

«Эта функция на сегодняшний день является уникальной для отечественного рынка. Она позволяет немедленно предотвратить утечку конфиденциальной информации, не дожидаясь, пока офицер безопасности заметит нарушение и предпримет необходимые меры для его устранения. В этом смысле мы сделали очередной важный шаг в развитии функциональности нашей DLP-системы, которая будет востребована в новой облачной модели предоставления сервисов кибербезопасности, недавно анонсированной «Ростелеком-Solar», — отметила Галина Рябова, руководитель отдела развития продуктов Solar Dozor.

Кроме того, в новой версии реализована возможность мгновенного перехвата ввода данных в различные приложения с устройств ввода. Дело в том, что многие приложения шифруют проходящие через них данные. Чтобы офицер ИБ мог проконтролировать, что именно вводят пользователи корпоративных информационных систем в различные приложения, в новой версии реализована функциональность, позволяющая перехватывать эти данные до того, как они попадают в приложения. В частности, Solar Dozor 6.7 осуществляет перехват данных, стертых клавишей Backspace, нажатий клавиши PrintScreen (контроль снимков с экрана), различных комбинаций клавиш, обрабатываемых приложениями, логинов и паролей, вводимых пользователями и т. п. При этом офицер безопасности может настроить перехват только той информации, которая является особо критичной для организации.

Система также позволяет увидеть события, происходившие на рабочей станции (терминале/удаленном рабочем столе) за несколько минут до и после ввода данных в приложение. Для этого непосредственно в журнале для каждой записи реализован поиск ближайших по времени снимков экрана.

В помощь офицеру ИБ для организации более удобного анализа сетевого трафика в Solar Dozor 6.7 добавлена возможность фильтрации однотипных сообщений, содержащих совпадающие заголовки, действия пользователей и типы таких действий, а также дату и время действий. Функция призвана снизить перехват неинформативного трафика.

Кроме того, реализована привязка файлов к сообщениям при перехватах на почтовых ресурсах в заданных по умолчанию режимах работы ICAP/ICAPS-серверов. Теперь перехваты файлов происходят не сразу после загрузки, а в зависимости от ресурса привязываются к перехватам отправки сообщения и/или сохранения черновика. Вложения выгружаются по таймауту, если в течение данного времени пользователь так и не отправил сообщение.