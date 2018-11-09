«ИТ-сервисами года для ритейла» признаны решения «Платформа ОФД» для бизнеса

8 ноября в рамках «СNews Forum 2018» состоялось награждение лучших представителей IT-отрасли страны. Церемония вручения премии «CNews AWARDS» является неотъемлемой яркой частью форума, на которой чествуют самые успешные проекты года.

В этом году, в номинации «IT-сервис года для ритейла» - победителем стала «Платформа ОФД», крупнейший российский оператор фискальных данных.

Российская экономика требует активного роста высокотехнологичного сектора. Именно этим путем пошла «Платформа ОФД», изменив классическое представление бизнеса о работе системы операторов фискальных данных России. Компания предоставляет инструменты для развития экспертизы ритейла, а также запустила прикладные сервисы по работе с фискальными данными.

Такие решения каждый предприниматель может найти в полноценном магазине приложений market.platformaofd.ru, предназначенном прежде всего для малого и среднего бизнеса. Большинство приложений ориентировано на синхронизацию и интеграцию данных о продажах с 1С для составления, сверки и сдачи отчетностей, а также для контроля и анализа продаж. Удобство приложений состоит в том, что они позволяют следить за выручкой, работой сотрудников, и другими показателями бизнеса в любое время суток из любой точки мира. Популярность таких сервисов постоянно растет, в период сдачи квартальной отчетности число скачиваний увеличивается в 2-3 раза.

В номинации «IT-сервис года для ритейла» победителем стала «Платформа ОФД»

Широкие возможности для управления бизнесом предоставляет личный кабинет. В нем предпринимателю доступны мониторинг работы ККТ, продавцов, товарная аналитика - данные о продажах определенных товаров в разрезе групп. Видно, какие товары пользуются спросом, а какие продаются нестабильно, какие категории приносят наибольшую выручку. На основе такого анализа можно видеть, какие позиции стоит усиливать, а от каких отказаться. Эта опция сегодня особенно востребована ритейлерами, работающими в сфере продуктов питания.

Удобный инструмент развития бизнеса «Платформа ОФД» предлагает для торговых центров и их арендаторов: торговые точки получают арендную ставку, которая зависит от оборота, а ТЦ формирует гибкие условия для каждого клиента. При этом, на основе мониторинга агрегированной выручки, торговые центры могут планировать маркетинговые активности в целях привлечения клиентского трафика.

«Платформа ОФД», согласно рейтингу CNews Analytics, является крупнейшим российским оператором фискальных данных. Ежедневно обрабатывает более 30 млн. кассовых чеков, с каждой 4-я кассы страны. С 2017 года к приняла и передала в ФНС более 12 млрд фискальных документов.

Компания обеспечивает надежную работу с любой кассой, бесперебойную передачу чеков в ФНС, круглосуточную техподдержку 24/7.