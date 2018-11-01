Oracle представила приложение Subscription Management для сквозного управления подписками

Oracle анонсировала бизнес-приложение Oracle Subscription Management, которое поможет организациям из разных отраслей адаптироваться к быстро меняющемуся поведению покупателей благодаря внедрению новых бизнес-моделей на основе подписки. Благодаря интеграции фронт- и бэк-офисных бизнес-процессов на единой платформе, решение Oracle Subscription Management предоставляет сквозное управление подписками, включающее выставление счетов, признание доходов, а также обеспечивает персонал, работающий с клиентами, полным представлением о поведении покупателей, что позволит бизнесу формировать модели прогнозируемой и непрерывной прибыли.

«Технологии уже интегрированы во все направления жизни общества, они изменили не только наши ожидания, но и реструктурировали наш мозг и наши ценности, - сказал Ронди Нг, старший вице-президент по разработке бизнес-приложений Oracle. - Сегодняшние потребители ценят свободу, возможность выбора, удобство и гибкость, а не постоянство, стабильность и определенность. Это смещение в наборе ценностей коренным образом меняет поведение покупателей во всех отраслях. Чтобы помочь нашим заказчикам успешно ориентироваться в этих изменениях, мы предлагаем комплексное решение для управления подписками, которое опирается на нашу сильную экспертизу в ERP и управлении опытом клиентов (CX). Это уникально позиционирует Oracle, обеспечивая поддержку гибридных бизнес-моделей продуктов и подписок в рамках единой платформы».

Гибкость, возможность выбора и оперативность уже стали минимальными требованиями как для бизнес-заказчиков, так и для покупателей. В результате, само понятие «владения2 ставится под сомнение. Это вынуждает организации из разных отраслей переосмыслить устоявшиеся бизнес-модели с учетом меняющегося поведения покупателей и новых моделей потребления. Чтобы помочь бизнесу принять эти изменения и удовлетворить меняющиеся требования покупателей, Oracle Subscription Management поддерживает сквозное управление подпиской, охватывающее продажи, обслуживание, исполнение договоров, выставление счетов, признание выручки, управление удовлетворенностью клиентов и продление подписки.

С появлением Oracle Subscription Management, Oracle открывает организациям возможность использовать гибридные бизнес-модели продуктов и услуг/подписок в рамках единой платформы. Это позволяет организациям во всех отраслях работать с новыми моделями потребления для получения дополнительных доходов от товаров и услуг.

Инновационное решение для управления подписками позволяет организациям упралять подпиской в каждой точке взаимодействия с клиентом: поддержка омниканальности обеспечивает специалистов по возобновлению подписки, экспертов по обслуживанию, консультантов по продажам и самих клиентов единым и логичным опытом управления подпиской.

Повышать доходы от подписки благодаря глубокому анализу клиентов: Многофункциональные инструменты для аналитики и отчетности обеспечивают полное представление о клиентских программах посредством единого представления ключевых показателей эффективности и всестороннего анализа для оптимизации воронки конверсии. Кроме того, непрерывная аналитика помогает стимулировать новые сделки, предоставляя агентам возможность инициировать, обновлять, прекращать и расширять сотрудничество с клиентами.

Управлять полным жизненным циклом клиента: унификация бизнес-процессов фронт- и бэк-офиса — от исходящих коммуникаций до возобновления подписки и сервисных сборов - обеспечивает глубокое понимание привычек покупателей, действий по потенциальным и новым сделкам. Кроме того, наши клиенты могут осуществлять полное признание выручки в основных ERP-системах, рассчитывать сложные и цикличные модели ценообразования и упрощать обработку смешанных заказов, включающих периодические услуги и физические продукты.

Благодаря самому широкому, глубокому и быстрорастущему в отрасли комплексу приложений, который включает лидирующую в мире облачную ERP-платформу и полный комплекс решений для управления клиентским опытом, Oracle обладает уникальными возможностями, чтобы помочь организациям внедрить новые бизнес-модели на основе подписки, поддерживая сквозные бизнес-процессы от заказа до получения выплат.