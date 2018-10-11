В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»

«Ростелеком – Розничные системы», дочернее предприятие «Ростелекома», в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито». DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

«Мы рады предложить новую услугу клиентам. Теперь свой товар они могут получить в наших салонах связи в более чем 400 городах по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать предпочтительный способ доставки – центр продаж и обслуживания "Ростелекома"», – отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком – Розничные системы».

Уже сегодня заказы из «Авито» доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.