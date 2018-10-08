«Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены

«Яндекс» объявил о запуске сервиса «Яндекс.Музыка» в Израиле. Теперь израильтяне могут слушать десятки миллионов треков из каталога Яндекса.

Сервис умеет подбирать музыку на любой вкус. Каждый день «Яндекс.Музыка» предлагает людям персональные умные плейлисты, составленные системой рекомендаций. Она учитывает множество факторов — например, какие треки слушает человек, каким из них ставит лайки, а какие пропускает. Чем чаще люди слушают «Яндекс.Музыку», тем точнее рекомендации.

На сервисе есть музыка под любое настроение или занятие — например, для пробежки, вечеринки или работы. А если человеку понравится песня на улице или в кафе, сервис сможет её распознать. Функция распознавания, как и система рекомендаций, работает на основе нейронных сетей.

В каталоге сервиса много известных израильских исполнителей, в том числе Omer Adam, Eden Ben Zaken и Static & Ben El Tavori. На главной странице Яндекс.Музыки пользователи найдут ежедневно обновляемый чарт с популярными в Израиле треками, а также плейлисты с израильской музыкой — команда «Яндекса» подготовила их к запуску сервиса. Понравившиеся треки можно сохранять и слушать в приложении даже без интернета.

Сейчас сервисом пользуются больше 20 миллионов человек из разных стран. В Израиле подписка на «Музыку» стоит 19,90 шекелей в месяц, а в первый месяц работы сервиса она будет вдвое дешевле — 9,90. Для тех, кто успеет купить подписку в это время, её стоимость уже не изменится. В будущем интерфейс Яндекс.Музыки в Израиле будет переведён на иврит, сейчас доступны английский и русский языки.

С технологиями, которые используются в «Яндекс.Музыке» и других сервисах «Яндекса», можно познакомиться в Тель-Авивском университете. В этом году «Яндекс» открывает там годовую программу по анализу данных. Она рассчитана на студентов, аспирантов и выпускников вузов, которые хотят получить дополнительное образование в области компьютерных наук.