«Ростелеком» зафиксировал более чем двукратный рост спроса на смартфоны Xiaomi

За первое полугодие 2018 г. продажи смартфонов Xiaomi в салонах связи «Ростелекома» выросли в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2017 г., следует из аналитики компании «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома»).

Средний чек приобретенных смартфонов составил 12 тыс. руб. Самыми популярными стали модели Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi Note 5. Среди покупателей пользуется спросом рассрочка на 6, 10 и 12 месяцев без переплаты и классические кредиты от банков-партнеров.

«В первом полугодии 2018 г. в салонах "Ростелекома" каждый пятый покупатель приобрел смартфоны в кредит, включая продукцию Xiaomi. В ближайшее время мы планируем подключить новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений», – отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком – Розничных систем».

Центры продаж и обслуживания «Ростелекома» — это универсальные салоны связи, где можно получить цифровые услуги и больше 100 сервисов для дома и семьи. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.

