«ГЭОТАР-Медиа» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» размещает корпоративные информационные системы в облаке Stack Group M1Cloud. Stack Group предоставила решение по виртуальной инфраструктуре для обеспечения требований отказоустойчивости при размещении большого объема медиа данных (в том числе профессиональной медицинской литературы).

«Для "ГЭОТАР-Медиа" является критичным сохранность размещаемых данных и высокий уровень доступности к ним, так как они обеспечивают все бизнес-процессы издательства. M1Cloud зарекомендовал себя как высоконадежный поставщик отказоустойчивых и защищенных решений», – сказал Константин Шишкин, ИТ-директор «ГЭОТАР-Медиа».

Географически распределенное облако M1Cloud базируется в двух дата-центрах в Москве, что обеспечивает резервирование всей ИТ-инфраструктуры. Решение для «ГЭОТАР-Медиа» включает пул виртуальных серверов и облачные системы хранения данных, а также высокоскоростные каналы связи и интернет.

«Группа "ГЕОТАР-Медиа" является одним из ключевых представителей отрасли и стратегически значимым издательством для медицинского образования. Облако корпоративного уровня M1Cloud позволяет размещать бизнес-критичные приложения и программные продукты, обеспечивая высокие требования к SLA и информационной безопасности», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.