Биглион присоединился к программе лояльности «Райффайзенбанка»

«Биглион» объявил о присоединении к программе лояльности «Скидки для вас» для клиентов «Райффайзенбанка». Теперь держатели карт банка могут на особых условиях приобрести скидочные купоны на сайте www.biglion.ru, получив дополнительную выгоду до 500 руб.

Акция распространяется на более чем 10 тыс. предложений на сайте и в мобильных приложениях «Биглион», действующих по всей стране.

«На сайте и в мобильных приложениях Биглион представлено огромное количество предложений со скидками до 90%, – сказал директор по маркетингу компании Биглион Анна Мигаль. - В одной только Москве на текущий момент действуют более 1700 акций на услуги, а это и рестораны, и салоны красоты, и клиники, спортивные клубы, образовательные заведения, развлечения - масса предложений для детей и взрослых. Плюс порядка 230 акций на товары, около тысячи - на проживание в отелях и туристические поездки. И на любую из этих акций клиенты Райффайзенбанка получают еще дополнительную скидку в размере 500 рублей, но не более 20% от общей стоимости заказа».

Для получения скидки покупателю необходимо оплатить покупку купонов картой Райффайзенбанка и указать специальный промокод, который доступен для участников программы лояльности «Скидки для вас».

Предложение от «Биглион» в рамках программы лояльности «Скидки для вас» действует до 14 октября 2018 г. В акции участвуют заказы, оплаченные личными средствами клиентов без использования других промокодов, сертификатов, бонусов, выданных в рамках других акций.

«Совместные программы с банками демонстрируют очень хорошие результаты, увеличивая число людей, стремящихся использовать как удобство банковских карт, так и выгоду от рациональных покупок, - отметила Анна Мигаль. - Мы уверены, что акция с Райффайзенбанком не станет исключением, и в случае успеха мы планируем продолжать сотрудничество с банком в дальнейшем».