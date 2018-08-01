Чистая квартальная прибыль Tele2 достигла 1 млрд рублей

Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2018 года.

Во II квартале 2018 года выручка компании выросла на 18,2% в сравнении со II кварталом 2017 года и достигла 35,2 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 11 млрд рублей − увеличился на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель рентабельности EBITDA достиг 31,3%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению со II кварталом 2017 года.

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 38% и достиг значения 3,3. Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей.

Во II квартале 2018 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы. Абонентская база компании увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 13,3% и составил 282 рубля.

Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2018 года выросло на 31%. Квартальный отток оператора составил 9%, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии. Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток».