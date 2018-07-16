BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.

В новой версии усовершенствована модель проверки платежей, упрощена возможность экономии клиентских лицензий, улучшена система логирования, упрощен механизм отмены сделанных изменений в интерфейсе АРМ системы.

«Для экономии банками лицензий на систему усовершенствована процедура удаления неработающих клиентов, для ряда поведенческих критериев добавлена настройка глубины анализа с любого дня в прошлом, для моделирования добавлена возможность загрузки правил групп плательщиков, для экономии дискового пространства добавлена возможность настройки автоматического удаления старых логов, для удобства работы улучшен механизм отмены изменений в АРМ системы», — сказал Дмитрий Князев, заместитель директора департамента розничных продуктов компании BSS.

Переход на версию системы «Fraud-Анализ» v. 4.4 осуществляется с версии v. 4.3, 4.3.1 в рамках договора сопровождения.