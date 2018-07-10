В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело»

ЭОС объявила о внедрении СЭД «Дело» в бюджетном учреждении «Жемчужина Алтая». Внедрение СЭД проходило собственными силами заказчика при консультационной поддержке специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Западной и Восточной Сибири.

БУ «Жемчужина Алтая» создано летом 2017 года Постановлением Правительства региона. Вышестоящая для этого учреждения организация – Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай. Туристическая отрасль является одной из важнейших и перспективных сфер экономики Республики, и «Жемчужина Алтая» создана с целью формирования благоприятных условий для развития туризма, в том числе повышения привлекательности этой отрасли для внешних инвесторов.

В сфере ведения БУ «Жемчужина Алтая» входит управление отраслевыми объектами инфраструктуры, находящимися в государственной собственности Республики. Поскольку организация новая, при внедрении СЭД «Дело» все бизнес процессы управления документами выстраивались с нуля и сразу же на профессиональном уровне, с помощью специализированного решения компании ЭОС.

На первом этапе «Жемчужиной Алтая» закуплены рабочие места системы «Дело» и подсистемы «Дело-Web» для секретаря, бухгалтера-экономиста, юриста, руководителя учреждения и его заместителей. Сегодня в системе регистрируется входящая и исходящие документы, приказы, осуществляется поиск необходимых документов.

В ближайших планах учреждения – организация обмена документами с Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай, где СЭД «Дело» используется с 2002 года. Для этого потребуется внедрение дополнительной опции «Сервер электронного взаимодействия» (СЭВ), также разработанной компанией ЭОС.

Напомним, что Республика Алтай – один из регионов, где система «Дело» уже много лет фактически является профессиональным стандартом электронного документооборота. Правительство региона, подведомственные ему министерства и ведомства, высший законодательный орган, муниципалитеты, многие бюджетные учреждения – все они используют для управления документами СЭД «Дело» компании ЭОС.