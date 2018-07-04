Сбербанк реализовал оплату через Google Pay

Сбербанк и Google предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Google Pay. Сбербанк реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях.

Процесс оплаты с Google Pay становится существенно проще: чтобы совершить покупку, пользователю достаточно будет выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить транзакцию. Сервис доступен в большинстве популярных веб-браузеров как в мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах. Для покупателей это удобный метод оплаты в едином знакомом интерфейсе – где бы они не совершали покупку.

«Google Pay поможет покупателям интернет-магазина сэкономить время при покупке и сделает этот процесс еще более комфортным. В современной реальности в приоритет попадают скорость и простота покупок, поэтому банк в первую очередь стремится внедрить технологии, которые позволяют избежать дополнительных действий и совершать покупки за считанные секунды», — сказала Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.

«Google Pay предоставляет уникальный сервис в сфере продаж товаров и услуг онлайн – используя одну интеграцию, продавцы получают доступ ко множеству карт, сохраненных пользователями в аккаунтах Google. Это облегчает жизнь пользователям, а также существенно увеличивает конверсии продавцам», — отметил Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России.