«Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников

«Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета RenNews и портала обучения и развития RenPro.

Мобильные версии обеспечивают доступ ко всем функциям корпоративных порталов. Где бы ни находился сотрудник, при наличии интернета он всегда сможет: посмотреть контакты коллег, уточнить график отпусков, ознакомиться с новостями, отправить открытку имениннику, а также пройти интересующий дистанционный курс или оценочное мероприятие и подать заявку на участие в учебной программе.

«Наш банк имеет широкую географию – мы представлены более чем в 60 регионах страны, а численность сотрудников превышает 6000. Внутренние порталы являются для нас важным инструментом развития корпоративной культуры. С их помощью мы создаем единое информационное пространство, поддерживаем коммуникации между сотрудниками разных подразделений, проводим обучающие и развлекательные мероприятия. Это дает возможность сохранять вовлеченность персонала на стабильно высоком уровне: согласно результатам общебанковского опроса мнения сотрудников, уровень вовлеченности по итогам 2017 составил 80%, – сказала Елена Логинова, старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом «Ренессанс Кредит». – Мобильные версии делают наши внутренние ресурсы еще более удобными. Мы очень надеемся, что сотрудники будут чаще пользоваться разнообразными функциями корпоративных сайтов как в офисе, так и за его пределами. Уже сейчас мы видим, что, например, число заходов в интранет увеличилось на 40% после запуска мобильной версии».

В начале 2018 года «Ренессанс Кредит» обновил интерфейсы двух внутренних порталов. Был полностью изменен дизайн: основным цветом стал черный, что является отражением текущих трендов в дизайне корпоративных сайтов. На портале обучения и развития RenPro были также проведены работы по обновлению структуры всего сайта. Что касается RenNews, то была осуществлена техническая миграция портала на новую версию программной платформы – SharePoint 2013. В качестве исполнителя проекта была приглашена компания TOPS Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп» и имеющая многолетний опыт создания и внедрения портальных решений на базе Microsoft.