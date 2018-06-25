C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров

C3D Labs объявила о выходе C3D Toolkit 2018, обновленного комплекта инструментов для разработки инженерного программного обеспечения. В его составе доступны геометрическое ядро C3D Modeler, параметрическое ядро C3D Solver и модуль обмена данными C3D Converter. В новой версии C3D Toolkit разработчики сосредоточились на наращивании функциональности, увеличении скорости работы и реализации пожеланий пользователей.

В геометрическом ядре C3D Modeler продолжает развиваться моделирование сложных форм. Добавлено множество новых частных случаев построения скруглений. Реализована функция полного скругления (скругление трех граней). В операции моделирования по сечениям с несколькими направляющими выполняется гладкая стыковка поверхностей по G2. Доступна трансформация сечения при движении вдоль направляющей.

Совершенствуется функциональность гибки. Появилась гибка нелистовых тел, которая была разработана по запросам разработчиков мебельных САПР, но будет полезна и в других областях.

В традиционной гибке листового тела доступно упрощение развертки и добавление ребер усиления на сгибах листового тела.

Особое внимание уделено оптимизации алгоритмов вычислений и поддержке многопоточности. В результате разработчики добились многократного роста производительности в операциях вычисления массо-центровочных характеристик и построении проекций.

В параметрическом 2D-решателе оптимизирован «драггинг»: новый алгоритм определяет, какая часть чертежа может быть заморожена без ущерба для движения. В результате оптимизации улучшилось поведение недоопределенных чертежей.

Кроме того, в 2D-решателе реализованы жесткие множества и стыковка двумерных кривых по G2.

Достигнуто многократное ускорение при симметрии большого числа объектов и в работе с интерполяционными сплайнами. Средняя производительность решателя выросла на 30%.

В модуле обмена данными расширен функционал передачи кривых. В конвертере Parasolid реализован импорт и экспорт проволочных каркасов; в конвертере JT появилась поддержка кривых в полигональном представлении, а также точек.

Проведена работа по поддержке актуальных версий форматов. В настоящее время возможен импорт из Parasolid до версии 29 включительно. Расширен диапазон поддерживаемых версий формата JT с 8.0 по 10.x.

В число новинок вошла функция для обмена данными без использования файлов: пользователям стал доступен импорт моделей из буфера, записанных во всех форматах граничного представления.

Среди технологических новшеств, общих для всех компонентов C3D Toolkit, стоит отметить поддержку Microsoft Visual Studio 2017, Clang 5.0, GCC 5.4 и операционной системы FreeBSD.

Новая версия модуля визуализации C3D Vision, четвертого компонента C3D Toolkit, выйдет в сентябре 2018 г. Тогда же появится и абсолютно новый модуль C3D Mesh2Brep для преобразования полигональных моделей в граничное представление.

C3D Toolkit 2018 и его отдельные модули доступны для бесплатного тестирования.