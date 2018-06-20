Red Hat выпустила систему автоматизации бизнес-процессов Process Automation Manager 7

Red Hat, один из ведущих мировых поставщиков решений с открытым исходным кодом, объявил о выпуске Red Hat Process Automation Manager 7, облачно-ориентированной платформы для построения приложений и сервисов для автоматизации и управления бизнес-процессами и предназначенной для работы в гибридных облачных средах. Process Automation Manager, наследник решения Red Hat JBoss BPM Suite, помогает организациям оптимизировать, автоматизировать, обеспечивать многосторонний контроль и непрерывно совершенствовать бизнес-процессы.

Цифровая трансформация задает новые требования как для подразделений ИТ, так и для организаций в целом – с целью повышения эффективности и гибкости приложений на всем протяжении жизненного цикла. Process Automation Manager помогает организовать более тесное сотрудничество бизнес-пользователей и ИТ-специалистов, позволяя первым принимать непосредственное участие в создании новых бизнес-приложений без знания технических тонкостей, а вторым – сохранить общий контроль над приложениями при выполнении требований по масштабируемости и безопасности.

Process Automation Manager предлагает решение для разработки без кодирования, позволяя бизнес- и ИТ-пользователям, которые автоматизируют бизнес-процессы, реализуют корпоративные бизнес-политики и принимают решения, сократить время разработки приложений.

Новая версия платформы бизнес-автоматизации Red Hat предлагает целый ряд новых и усовершенствованных возможностей, таких как: разработка облачных приложений – Process Automation Manager 7 расширяет возможности автоматизации бизнес-процессов за счет непосредственной поддержки Red Hat OpenShift Container Platform, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса, что позволяет заказчику ускорить и удешевить разработку, тестирование и развертывание облачных приложений для бизнес-автоматизации в виде контейнерных микросервисов для гибридных облачных сред; динамическое управление кейсами – новая функциональность для работы с динамическими, ситуативными и другими неструктурированными процессами, которые плохо поддаются автоматизации в рамках традиционной модели. Process Automation Manager позволяет углубить и расширить автоматизацию бизнес-процессов за счет улучшенной визуализации и организации их целей, результатов, процессов взаимодействия сотрудников и сопутствующих сервисов, например, при выявлении и расследовании попыток мошенничества и в других слабо формализованных сценариях; визуальная разработка с минимумом кодирования. Process Automation Manager предлагает новые инструменты быстрой разработки, которые обеспечивают создание современных, функциональных и не зависящих от типа конечного устройства пользовательских интерфейсов для приложений, управляемых бизнес-процессами

В состав Process Automation Manager также входят Red Hat Decision Manager, платформа принятия решений, упрощающая разработку и развертывание приложений и сервисов, управляемых бизнес-правилами, а также планировщик бизнес-ресурсов на основе открытого проекта OptaPlanner.

Red Hat Process Automation Manager уже доступен для загрузки участникам сообщества Red Hat Developer, а также заказчикам на портале Red Hat Customer Portal.