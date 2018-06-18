«Первый БИТ» автоматизировал рабочие места в клиниках Vivo Medical Group при помощи «1С:Медицина. Больница»

«Первый БИТ», российский интегратор ИТ-решений, автоматизировал 300 рабочих мест в клиниках грузинского холдинга Vivo Medical Group, внедрив систему «1С:Медицина. Больница». Программа позволила больницам Vivo Medical Group наладить процессы передачи информации между их лабораторией и отделениями, уменьшить количество ошибок при вводе данных, а также сократить нагрузку на врачей.

Руководство крупного медицинского холдинга Vivo Medical Group решило увеличить число клиентов клиник, повысить качество услуг и скорость обслуживания.

Для реализации задуманного холдингу потребовалось автоматизировать все контуры учета и управления в клиниках. В этом ему помогла международная компания «Первый БИТ», которая уже внедрила программы в 1,2 тыс. клиник России и других стран.

Челябинскому офису «Первого БИТа» нужно было разобраться с особенностями работы клиник, чтобы выбрать решение под конкретные задачи и наладить процессы передачи информации между лабораторией клиник и врачебными отделениями. Еще эксперты по внедрению должны были настроить интеграцию программы «1С:Медицина. Больница» с лабораторной управленческой системой Terra Lab.

Проект был реализован «Первым БИТом» за 6 месяцев в обговоренные с заказчиком сроки. В результате было автоматизировано 300 рабочих мест: регистратура, врачи, руководители.

Система «1С:Медицина. Больница» позволила сократить время на подготовку информации для принятия оптимальных управленческих решений.

Были налажены процессы движения данных между лабораторией и клиниками Vivo Medical Group. Теперь врачи оперативно видят результаты исследований: им не приходится тратить время, чтобы звонить в лабораторию, писать письма и проверять регулярно почту. Зайдя в систему, врачи видят сроки подготовки анализов и их результаты. Это помогает отследить состояние пациента в динамике и быстрее установить диагноз. Тем самым они могут принимать больше пациентов.

В итоге с помощью программы «1С:Медицина. Больница» холдингу Vivo Medical Group удалось повысить качество обслуживания в клиниках. За счет этого увеличилась вероятность повторного обращения пациентов в больницы Vivo Medical Group.

«Мы благодарим челябинский офис "Первого БИТа" за помощь. Благодаря внедрению нам удалось получить четкую работающую систему, которая существенно ускорила обмен информации между отделами, упростила работу персонала клиник и помогла сократить количество ошибок при вводе данных», – отметила финансовый директор Vivo Medical Group Анна Курхули.

«Для нас это был социально значимый проект. Теперь клиники Vivo Medical Group вышли на новый уровень взаимодействия с пациентами, предполагающий оперативность и точность в делах, затрагивающих жизнь пациента. Промедление и ошибки в таких делах порой могут повлечь за собой плачевные риски, грозящие ухудшением здоровья пациентов, а следом – подпорченной репутацией больницы. Поэтому, на мой взгляд, каждому медучреждению следует автоматизировать процессы своей деятельности, чтобы минимизировать риски или преждевременно устранить причины их появления. Компания "Первый БИТ" готова помочь им в этом», – сказал руководитель направления медицинских решений компании «Первый БИТ» Андрей Улановский.