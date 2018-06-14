Ofd.ru запустил конструктор отчетов

Ofd.ru, оператор фискальных данных, запустил конструктор отчетов для клиентов. Теперь любой пользователь личного кабинета Ofd.ru, у которого есть соответствующие права, может быстро сделать необходимый отчет из предлагаемых параметров, создать собственный шаблон или выгрузить нужный файл из сохраненной истории.

В список регулярных отчетов, которые можно создать в один клик, вошли пять видов документов. Для старших кассиров разработан «Отчет по сменам», который позволяет контролировать работу операторов касс, видеть время открытия и закрытия смены, готовность работы касс, возникающие ошибки в работе техники и многое другое. Бухгалтера смогут провести сверку фискальных документов и основных данных о продажах при помощи отчета «Сверка». Актуальная информация о работе касс представлена в отчете «Мониторинг» и будет в первую очередь полезна инженерам и техническим специалистам, отвечающим за корректность работы ККТ. Информацию о высланных клиентам чеках с детализацией по СМС и e-mail можно увидеть в отчете «Отправка электронных чеков покупателям». Торговые точки, которые платят арендную ставку в зависимости от оборота, могут быстро формировать информацию о выручке для арендодателей при помощи отчета «Аренда», что значительно экономит время и упрощает документооборот.

«Конструктор отчетов позволяет проводить аналитику, уменьшает трудозатраты на выявление каких-либо проблем в работе ККТ, значительно экономит время и удовлетворяет потребности различных специалистов, работающих с онлайн-кассами – от финансовых директоров до инженеров. Мы создаем по-настоящему удобный сервис, которым могут воспользоваться как начинающие предприниматели, не имеющие опыта работы с онлайн-кассами, так и продвинутые специалисты, представители крупных бизнесов, у которых тысячи касс ежесекундно передают данные в ФНС», – сказал Антон Румянцев, директор Ofd.ru.