Искусственный интеллект Microsoft предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией

Искусственный интеллект Microsoft Bing предсказал победу российской сборной 14 июня в матче с Саудовской Аравией, который откроет Чемпионат мира по футболу 2018.

ИИ скорректировал прогноз по исходу данной игры в пользу России накануне матча. Помимо этого, был скорректирован результат матча Германия – Мексика, шансы Германии на победу увеличились на 20%, а вот уверенность в том, что Бразилия обойдет Швейцарию, незначительно снизилась. Система постоянно проводит анализ вероятностей на основе огромного массива изменяющихся данных: статистики, информации о травмах, поисковых запросов, сообщений в социальных сетях, ожиданий фанатов, а также сопутствующих фактов.

Ранее искусственный интеллект и известный футбольный комментатор Кирилл Дементьев представили свои прогнозы по всем матчам группового этапа FIFA World Cup 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.

В 2016 г. искусственный интеллект Microsoft верно предсказал более половины матчей плей-офф Чемпионат Европы. А в этом году правильно определил всех, кроме одного, основных лауреатов премии «Оскар».