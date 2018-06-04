МГТС сообщила о назначении нового директора по продажам и обслуживанию

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявил о назначении на должность члена правления – директора по продажам и обслуживанию Алексея Назарова.

До назначения в МГТС Алексей Назаров 19 лет проработал в телеком-отрасли в различных компаниях и сегментах рынка, имеет успешный опыт коммерческой деятельности, включая e-commerce, вывода на рынок новых продуктов и сервисов, формирования и управления международными командами.

Алексей Назаров родился в 1979 г. в Москве. Выпускник Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

В телекоммуникациях работает с 1999 г. Занимал различные должности, в том числе руководящие, в коммерческих и маркетинговых структурах компаний «ПТТ-Телепорт Москва», «МТУ-Интел», «Центел», «Центральный телеграф», концерн «Энерго» и «Нэт Бай Нэт Холдинг».

С сентября 2016 г. по март 2018 г. занимал позицию вице-президента в «Транстелекоме», где отвечал за развитие бизнеса на массовом рынке.