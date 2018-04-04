«Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (входит в Госкорпорацию «Ростех»), заявила о готовности обеспечить интеграцию информационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect.

В 2017 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесло уточнение в регламент подключения к ЕСИА. С 1 января 2018 г. для подключения к данной системе необходимо использовать протокол OAuth 2.0 / OpenID Connect. Подключение невозможно производить посредством использования прежнего протокола SAML 2.0, возможность его использования сохранится только для ранее подключенных информационных систем.

В связи с этим в продуктах «Барс.Образование», автоматизирующих деятельность дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования реализован механизм авторизации пользователей через ЕСИА, основанный на стандарте OpenID Connect и протоколе OAuth 2.0 и полностью соответствует Методическим рекомендациям по использованию Единой системы идентификации и аутентификации. По данному протоколу уже начинают подключение ряд информационных систем в сфере образования Республики Карелия, Чеченской Республики и Тюменской области.

В регионах, где информационные системы в сфере образования были подключены к ЕСИА по протоколу SAML 2.0, сохранят возможность его использования. Напомним, что цель ЕСИА — упорядочение и централизация процессов регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей.