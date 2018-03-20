«Ланит» создала интегратора цифровых экосистем DTG

Группа компаний «Ланит» объявила о создании интегратора цифровых экосистем DTG (Digital Transformation Group). DTG выступит центром компетенции по формированию новых бизнес-моделей на базе технологий блокчейн, распределенных реестров и цифровых платформ.

Ключевой задачей DTG станет координация внутри группы «Ланит» активностей, связанных с проектами построения цифровых экосистем, а также тестирование совместно с клиентами новых технологий для поиска возможностей роста и повышения эффективности бизнеса.

DTG возглавит вице-президент «Ланит» по цифровой трансформации Денис Реймер, ранее отвечавший за старт внутри «Ланит» новых практик в области управления бизнес-процессами, интеграции бизнес-систем и извлечения знаний из больших данных.

Денис Реймер, генеральный директор DTG, вице-президент «Ланит» по цифровой трансформации: ««Ланит» обладает огромным опытом внедрения технологий для повышения эффективности бизнеса наших клиентов через построение централизованных решений. Следующий шаг – использовать потенциал экосистем и цифровых технологий, выстраивая бизнес-модели, которые выгодны не одному, а сразу нескольким участникам рынка. Блокчейн, как технология доверия, выступающая в качестве основы для распределенных децентрализированных бизнес-процессов, позволит нашим клиентам как повысить скорость и эффективность таких процессов, так и высвободить ценные трудовые и финансовые ресурсы. Одним словом, мы планируем, используя уникальную экспертизу «Ланит», максимально быстро переводить пилотные проекты DTG в промышленный режим, выступая оператором формирующихся цифровых экосистем».

Филипп Генс, исполнительный вице-президент группы компаний «Ланит»: «Мы видим огромный потенциал технологий блокчейн, которые в ближайшие годы перестроят принципы взаимодействия компаний на рынке. Перед DTG стоит амбициозная задача – стать доверенным партнером для наших клиентов на пути трансформации в цифровые экосистемы и успешно находить новые источники роста, а для «Ланит» - стать драйвером появления новых продуктов и компаний, способных вырасти в самостоятельный бизнес».