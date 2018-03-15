«Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline

«Центральный телеграф» объявил о переходе на электронную форму закупок на ЭТП SETonline. Компания осуществляет закупки по 223-ФЗ и планирует проводить в электронной форме около 20% плана закупок.

В электронной форме планируется закупать сервисные услуги по охране, эксплуатационно-техническому обслуживание помещений и объектов ЦТ, аварийно-ремонтные и ремонтно-строительные работы, техническую поддержку, закупку ПК, организацию выездных мероприятий, а также подготовку отчетной документации и осуществление иных мероприятий природоохранного назначения.

«Выход на нашу электронную торговую площадку такого крупного игрока, как «Центральный телеграф» позволит с одной стороны, оптимизировать закупки для заказчика и предоставить нашим поставщикам принять участие в новых крупных проектах, – отметила генеральный директор ЭТП SETonline Амаль Аль-Ама. – Мы рады предоставить возможность обеспечения открытой конкуренции закупочных процедур и расширения возможностей для наших заказчиков и поставщиков».