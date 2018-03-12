WEY Technology представила решение SMART visual для отображения визуальной информации

WEY Technology на выставке MIPS Securika впервые в России представит работу WEY SMART visual - интеллектуального решения для отображения и обработки визуальной информации. С WEY SMART visual оператор может создавать единое визуальное пространство из разнотипных дисплеев (отдельно расположенных мониторов на рабочих местах, в том числе в соседних комнатах) и видеостены.

Решение разработано на базе декодирующего приемного устройства для распределенных видеостен WEY SMARTreceiver. Используя WEY SMARTreceiver, можно работать с видеопотоками и любыми источниками, данные с которых преобразовываются в формат цифрового видео: текстами, изображениями, протоколами удаленного рабочего стола и др.

Независимо от количества источников данных (компьютеров, видеокамер, ТВ и т.п.) и места их размещения, пользователь может легко выводить необходимые источники на свой монитор и видеостену, а также масштабировать и размещать изображения от данных источников по всему визуальному пространству как ему удобно.

Аппаратное IP-решение от WEY не требует установки ПО и обеспечивает надежный процесс декодирования в режиме 24/7. В случае отключения электропитания WEY SMARTreceiver перезагружается, а настройка устройства происходит автоматически при его загрузке.

О том, как работает решение WEY SMARTvisual специалисты компании WEYTEC расскажут на стенде B125, Павильон 2, зал 2, на выставке MIPS Securika 2018.

Международная выставка Securika Moscow — крупнейшая в России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

Выставка проводится 20-23 марта 2018 года в московском ЦВК «Экспоцентр», Павильоны № 2, 8.

Используя промокод WEY Technology (sec18eOWLH), можно бесплатно получить электронный билет на сайте выставки по ссылке. Без использования этого промокода регистрация и билет на выставку платные.