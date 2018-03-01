Toshiba представила 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 2 ТБ

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о выпуске новой модели жесткого диска MQ04ABD200 серии MQ04 емкостью 2 ТБ, предназначенной для ноутбуков, моноблочных и малогабаритных настольных компьютеров, а также других систем, требующих высокой емкости хранения и надежности мобильного класса в форм-факторе 2,5 дюйма.

Модель MQ04ABD200 емкостью 2 ТБ с двумя пластинами представляет собой компактное устройство форм-фактора 2,5 дюйма высотой 9,5 мм. Интерфейс SATA 6 Гбит/с и частота вращения 5400 об/мин в сочетании с большим буфером объемом 128 Мбит позволили увеличить максимальную скорость передачи данных на 34% и улучшить энергоэффективность на 50% по сравнению с моделью Toshiba мобильного класса емкостью 1 ТБ предыдущего поколения (MQ01ABD100).

«Новая модель MQ04 емкостью 2 ТБ обладает более высокой экономической эффективностью, производительностью и эффективностью использования пространства, используя проверенную на практике конструкцию с двумя пластинами, – сказал Такахиро Касахара (Takahiro Kasahara), старший руководитель подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. – Достижение емкости 2 ТБ в стандартном для отрасли форм-факторе 2,5 дюйма при высоте всего 9,5 мм – это большой шаг вперед».

Поставки дисков серии MQ04 емкостью 2 ТБ уже начались.