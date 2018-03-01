СКБ Контур выпустил новый веб-сервис для гостиниц

Контур.Отель создан на базе сервиса Контур.ФМС, с помощью которого можно готовить и отправлять уведомления о постояльцах в МВД (ранее — в ФМС).

Новый сервис предназначен для небольших и средних гостиниц, а также санаториев, домов отдыха, хостелов и кемпингов. По оценке компании СКБ Контур, более половины таких учреждений никогда не пользовались системами управления отелем и менеджером каналов бронирования, но при этом работают в среднем с 5-7 площадками бронирования.

Контур.Отель облегчает работу персонала, так как избавляет от необходимости заходить в личный кабинет каждой площадки и контролировать тарифы и брони. Программа интегрируется с этими площадками и выгружает информацию по броням в систему управления отелем.

Вторая ключевая возможность сервиса — управление номерным фондом. Сотрудники отелей могут в онлайн-режиме отслеживать всю информацию о номерах, исключать накладки по бронированиям, в том числе в случае раннего заезда или позднего выезда, контролировать готовность номеров к заселению и статус по оплате. Таким образом, администратору гостиницы не нужно постоянно вносить в бумажную ведомость данные о бронированиях, а все данные о доступных номерах и актуальных ценах на них автоматически транслируется на площадки бронирования в интернете. Кроме того, при заполнении информации о госте в системе управления отелем автоматически создается черновик уведомления для отправки в МВД.

Третья возможность сервиса — отчетность в МВД. Ее обязаны сдавать все, кто принимает постояльцев. Поставить на учет гостя нужно в течение 24 часов после его заезда, в противном случае организации грозит штраф до 500 тыс. руб. В Контур.Отеле сотрудник гостиницы может за несколько минут подготовить и отправить в МВД информацию о госте через интернет, не рискуя опоздать.

Контур.Отель не перегружен функциональностью, поэтому его стоимость на 50% ниже аналогичных предложений на рынке. При этом гостиница может подключить сразу три ключевых опции сервиса: отчетность в МВД, систему управления отелем и менеджер каналов бронирования — или выбрать те, которые ей необходимы.

«По словам наших клиентов-отельеров, им нужен сервис "такой же простой и понятный, как Контур.ФМС", который будет не только решать вопрос с подготовкой и отправкой уведомлений в МВД, но и помогать в развитии бизнеса. Контур.Отель полностью отвечает этим запросам. Он позволяет отчитываться в МВД о прибывающих гостях, оперативно управлять номерным фондом и существенно повысить заполняемость гостиницы за счет автоматизации работы с площадками бронирования», — сказал Евгений Петров, руководитель проекта Контур.Отель.