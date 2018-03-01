ГК «Программный Продукт» продолжит развитие АИС Росздравнадзора

ГК «Программный Продукт», ранее реализовавшая проект по развитию автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, продолжит модернизацию системы в части соответствия требованиям стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности (КНД), содержащего комплексные требования к ведомственным и межведомственным федеральным государственным информационным системам, таким как ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг), ФРГУ (Федеральный реестр государственных услуг), ГАСУ (Государственная автоматизированная информационная система) и ЕРП (Единый реестр проверок).

В ходе проекта будут проведены работы по развитию динамической составляющей риск-ориентированной модели, усовершенствованию механизма планирования проверок с учетом риск-ориентированного подхода, формированию проверочных листов объектов надзора, автоматизированному расчету показателей оценки эффективности и результативности КНД.

В рамках заключенного контракта будет выполнена интеграция АИС Росздравнадзора с системами Евразийского экономического союза, в части предоставления государственных услуг и автоматического обмена информации со странами-членами Евразийского экономического союза по пострегистрационному клиническому мониторингу медицинских изделий, по безопасности лекарственных средств в соответствии с требованиями правил надлежащей практики фармаконадзора, по мониторингу клинических исследований лекарственных средств, в соответствии с требованиями правил надлежащей практики клинических исследований Евразийского экономического союза и другой информации.

В ходе реализации проекта будет обеспечено развитие интернет-портала Росздравнадзора и сайтов территориальных органов, поддерживающих взаимодействие с ЕСИА.

Сейчас система является основным рабочим инструментом сотрудников Росздравнадзора. В ней реализованы ключевые принципы реформы контрольно-надзорной деятельности: планирование проверок на основе риск-ориентированного подхода, повышение качества и продуктивности проверок, обеспечение мониторинга ситуации. Системой ежедневно пользуются более 50 тыс. сотрудников ведомства во всех регионах РФ.

«Все проекты, связанные с развитием отрасли здравоохранения, для нас представляют большой интерес. Поскольку эта область чрезвычайно сложная и имеющая множество различных потребностей, не всегда связанных между собой технически, мы видим большой потенциал для применения наших знаний и опыта в части заказной разработки ПО. Работы по созданию АИС Росздравнадзора, которые мы выполняли ранее, требуется развивать в связи с регулярным обновлением требований к ресурсу. Задачи не только по созданию, но и практическому применению помогают нам лучше понимать своих заказчиков и совершенствовать системы для их востребованности конечными пользователями» - сказал генеральный директор «Программного Продукта» Николай Подобайло.