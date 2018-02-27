IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru

IBS Platformix завершила строительство виртуализированной ИТ-инфраструктуры для внедрения системы анализа и прогнозирования в холдинге «Банки.ру». На базе новой ИТ-инфраструктуры на портале Banki.ru уже запущен сервис «Мастер подбора кредитов».

Главной предпосылкой развертывания виртуализированной ИТ-инфраструктуры стали стратегические планы по расширению услуг бизнеса и дальнейшему развитию «финансового супермаркета» – специализированных сервисов портала.

Динара Юнусова, генеральный директор холдинга Банки.ру, отметила: «Нам требовалось легко масштабируемое, эргономичное решение. Именно виртуализация полностью отвечала поставленным задачам».

Для новой ИТ-инфраструктуры IBS Platformix создал вычислительную платформу, сеть передачи и хранения данных, систему хранения данных, развернул инфраструктурное программное обеспечение и инфраструктурные сервисы – серверной виртуализации и резервного копирования.

Александр Малько, ведущий системный архитектор IBS Platformix, сказал: «Построение системы серверной виртуализации – задача типовая и несложная. Несмотря на это, производственная значимость и требования к доступности размещаемых прикладных сервисов обусловили скрупулезный подход к выбору программных и аппаратных компонентов. В результате нами была создана платформа виртуализации, устойчивая к выходу из строя как отдельного компонента любой из подсистем, например, диска, контроллера или адаптера, так и подсистемы целиком, в частности, коммутатора, сервера или массива хранения. Banki.ru получил отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру со временем аварийного восстановления и глубиной потери данных не более 15 минут».

ИТ-инфраструктура основана на решениях Dell, Veeam и VMware.

На базе новой ИТ-инфраструктуры «Банки.ру» запустил сервис «Мастер подбора кредитов». Этим сервисом уже пользуется значительная часть посетителей «финансового супермаркета». «Мастер подбора кредитов» является одним из первых инструментов, которым пользуются посетители портала Banki.ru при выборе кредитной организации. В будущем Banki.ru планирует использовать ИТ-инфраструктуру и для других своих сервисов.

Андрей Федоров, ведущий менеджер по продажам IBS Platformix, отметил: «Запуск «Мастера подбора кредитов» – важный проект для портала. Сейчас уже очевидно, что потребителям не хватало такой возможности. Быстрый рост и значительное количество пользователей и партнеров сервиса в первый месяц работы – тому подтверждение. Поэтому, хоть проект создания ИТ-платформы и был типовым, он потребовал от нас, как исполнителя, максимум внимания к деталям, срокам и качеству. Поздравляю Banki.ru с успешно пройденным рубежом в освоении новых технологий потребительского сервиса».