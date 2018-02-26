Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечит защиту Павлодарского Нефтехимического завода

Отдел информационных технологий Павлодарского нефтехимического завода запустил проект по повышению уровня промышленной кибербезопасности. Внедрение Kaspersky Industrial CyberSecurity и профильная подготовка сотрудников стали ещё одним шагом в формировании системного подхода к обеспечению надёжной защиты от киберугроз.

По данным отчёта Kaspersky Lab ICS CERT, в первом полугодии 2017 года были атакованы 46% систем промышленной автоматизации в Казахстане.

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) входит в число крупнейших предприятий Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов. Выполняя амбициозные задачи по повышению объемов переработки, завод значительно увеличил степень автоматизации производственных процессов, что повлекло за собой необходимость обеспечения повышенных требований информационной безопасности АСУ ТП.

Для индустриального предприятия важно не допускать перерывов в производственном процессе, и поэтому ПНХЗ для противостояния киберугрозам сегодняшнего дня выбрал платформу Kaspersky Industrial CyberSecurity. Значимым критерием выбора стала надежная защита всех компонентов и уровней промышленной среды — от рабочих мест и серверов SCADA до программируемых логических контроллеров (ПЛК) и сетевых соединений.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность защиты от киберугроз, на ПНХЗ сделали упор на важнейшую часть безопасности любого предприятия — осведомленность сотрудников. Для этого была проведена специальная подготовка персонала. Эти меры, наряду с технологиями Kaspersky Industrial CyberSecurity, помогут сохранить стабильность технологических процессов и повысят надёжность защиты от киберугроз.

«Перед «Лабораторией Касперского» стояла задача обеспечить как кибербезопасность индустриальных АРМ-операторов и SCADA-сервера, так и контроль целостности технологической сети и ключевых параметров технологического процесса. Кроме этого, решение не должно было требовать изменения конфигурации АСУ ТП и оказывать влияния на технологический процесс. Поставленная задача была успешно выполнена», — сказал Семён Тихоненко, главный специалист по информационной безопасности ПНХЗ.

«Решение «Лаборатории Касперского» для промышленных предприятий представляет собой набор технологий и услуг, предназначенных для защиты всех слоёв и элементов критических инфраструктур без влияния на непрерывность работы и согласованность технологического процесса. Мы рады, что Павлодарский нефтехимический завод выбрал комплексный подход, позволяющий обнаруживать кибератаки, предотвращать операционные инциденты и обеспечивать высокий уровень устойчивости бизнеса в быстро меняющемся ландшафте киберфизического мира», – отметил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии.