Oracle: к 2020 году 80% рутинных ИТ-операций не потребуют участия человека

По итогам анализа результатов опроса клиентов, проведенного сторонней компанией по заказу Oracle, компания сделала следующий прогноз: к 2020 году более 80% операций с инфраструктурой приложений будут осуществляться автономно, то есть без участия человека. Автономность - ключевое слово: это означает не только ежедневное выполнение повседневных задач, включая мониторинг, настройку, устранение неполадок и автоматическое применение исправлений, но также оперативное обнаружение и быстрое устранение проблем.

В опросе группам пользователей задавались вопросы о том, какие действия системные администраторы выполняют ежедневно, еженедельно и ежемесячно, включая смену паролей, перезагрузку системы, установку патчей к программному обеспечению и т. п. В Oracle считают, что ИТ-подразделения вскоре на несколько порядков сократят число ситуаций, требующих «ручного» вмешательства. Если в организации ежегодно обычно возникает 20 тыс. ситуаций, для разрешения которых необходимо участие человека, то в будущем их останется всего 20.

Остальные будут обрабатываться самими системами: они могут использовать автоматизацию в сочетании с машинным обучением, что позволит анализировать шаблоны и реагировать быстрее, чем системные администраторы, обеспечивая профилактическое техническое обслуживание, оптимизацию производительности и разрешение проблем. Используя автономные системы управления ИТ, такие, как Oracle Management Cloud, компании могут сократить простои, повысить производительность приложений и уровень информационной безопасности, а также обеспечить более экономное использование ресурсов.

Такие автономные системы изменят роль ИТ-администраторов. Вместо рутинного мониторинга и реагирования на ситуации, требующие немедленного вмешательства, они сфокусируют усилия на решении наиболее сложных проблем, взаимодействии с бизнес-подразделениями для использования новых возможностей, планирования внедрений следующего поколения технологий.

Другие прогнозы Oracle к 2020 году. Управление более 50% всех данных предприятия будет осуществляться автономно. Обеспечение безопасности поднимется по приоритету с 10 места на 1. Облачные поставщики будут дополнять свои сервисы средствами контроля, размещаемыми локально (on-premise), - иначе они упустят возможность обслуживать критически важные рабочие нагрузки.

Регулируемые отрасли начнут массовую миграцию в облако. Львиная доля новых приложений будет создаваться с использованием микросервисов. Искусственный интеллект «прочно укрепится» на предприятиях. Большинство взаимодействий служб поддержки с клиентами будет вестись через чат-боты.

Интернет вещей будет эволюционировать от отдельных компонентов к интегрированным платформам. Блокчейн станет новым прорывным стандартом в современной электронной коммерции.

Полный текст отчета Cloud Predictions 2018 по ссылке.