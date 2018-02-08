«Яндекс» впервые покажет Олимпиаду в Пхёнчхане

«Яндекс» впервые покажет зимние Олимпийские игры. На главной странице можно будет посмотреть прямые трансляции и записи соревнований, церемонии открытия и закрытия, новости Олимпиады, повторы ярких моментов и интервью спортсменов.

Трансляции начнутся за день до официального открытия Игр — 8 февраля, когда стартуют соревнования по кёрлингу и прыжкам с трамплина. «Яндекс» покажет все состязания в прямом эфире, причём пользователи смогут переключаться между разными видами: например, пока хоккеисты отдыхают, можно последить за биатлонной гонкой, а потом вернуться ко второму периоду. Прямой эфир будет начинаться в три или четыре утра и заканчиваться к шести вечера по московскому времени, поэтому трансляции можно будет смотреть и в записи — например вечером, после работы.

Олимпийские трансляции будут доступны только на территории России. Наряду с главной страницей их можно будет увидеть на странице результатов поиска и в мобильном приложении «Яндекс». Там же можно будет следить за расписанием, результатами соревнований и медальным зачётом Олимпиады. А чтобы не пропустить хоккейный матч с США или ещё что-нибудь интересное, можно подписаться на нужную трансляцию — тогда «Яндекс» напомнит о ней заранее.

«"Яндекс" уже устраивал прямые трансляции отдельных событий — например шоу "Голос". Олимпиаду мы показываем уже своими силами, работая напрямую с владельцем прав на трансляцию в России — компанией "Телеспорт", — отметил руководитель главной страницы «Яндекса» Денис Имполитов. — "Яндекс" и дальше будет транслировать на главной странице крупные соревнования, фестивали и другие спортивные и культурные события».

Подготовилась к Олимпиаде и Алиса — голосовой помощник «Яндекса». Она выучила две новые олимпийские игры — «Быстрее, выше, сильнее!» и «Верю — не верю», в которых пользователям предстоит ответить на каверзные вопросы. А ещё Алиса с радостью поделится мнением о результатах российских спортсменов, расскажет о любимых видах спорта, подскажет, какой счёт в хоккейном матче и когда начнётся женский финал в фигурном катании.