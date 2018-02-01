В Уфе обсудят цифровизацию промышленности и переход на Индустрию 4.0

В рамках «Российского Промышленного Форума-2018», который пройдет в Уфе с 27 февраля по 1 марта, представители промышленного сектора, органов власти и ИТ-компаний обсудят основные направления перехода на новый цифровой уклад производства в секции «Цифровизация промышленности: изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0».

Основным событием деловой программы Форума станет проведение Пленарного заседания «Машиностроение регионов: точка роста экономики страны». Также в течение трех дней будет работать специализированная выставка «Инновационный потенциал Уфы» и пройдут дискуссионные панели по 20 тематическим секциям.

Секция «Цифровизация промышленности: изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0» состоится 27 февраля и будет включать в себя обсуждение актуальных вопросов развития промышленности как региона, так и всей страны в рамках реализации программы «Цифровая экономика».

Готов ли промышленный сектор Республики Башкортостан к переходу на новый технологический уклад? Какие решения по автоматизации производства уже внедрены в нашем регионе, а какие будут реализованы в ближайшем будущем? Что стоит между сектором производства и цифровой экономикой?

Эти и другие вопросы будут рассмотрены в секции «Цифровизация промышленности», модераторами которой выступят директор ГКУ РБ «Информационные технологии» - Динар Шарафутдинов и руководитель направления по работе с государственным сектором компании CNews Антон Кураш.

Варианты участия, программа, контакты на сайте www.prombvk.ru.

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