«Первый БИТ» создал систему управленческого учета для компании Lignum

«Первый БИТ» завершил проект по созданию системы управленческого учета для сургутсткого лесохозяйственного предприятия Lignum с помощью «БИТ.ФИНАНС.Проф»

Созданная в рамках проекта система управленческого учёта интегрирована с СЭД для согласования заявок на расходование. В результате автоматизации процессов бюджетирования и казначейства повышена скорость заполнения документов планирования пользователями, а также формирование отчётности.

Компания Lignum оказывает услуги по оформлению земельных дел; биологической рекультивации; расчистке и расширению охранных зон; вырубке лесных участков.

В настоящее время Lignum является основным подрядчиком для «Сургутнефтегаз» по оформлению прав пользования лесными участками для объектов капитального строительства и выполнению работ по биологической рекультивации участков временного пользования и их возврату в Гослесфонд.

Для налаживания эффективной взаимосвязи с клиентами на предприятии использовалась СЭД стороннего разработчика. В частности, с её помощью согласовывались заявки на расходование денежных средств. При этом процессы управленческого учёта никак не были автоматизированы. В связи с этим сотрудники Lignum не имели возможности отслеживать в оперативном режиме показатели «План-Факта» операций бюджетирования. Формирование реестров на оплату проходило вручную в Excel. Это приводило к нарушению сроков подготовки и сдачи управленческой отчётности, оплаты из-за ручного сбора и ввода информации, а также к высокому риску возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором.

Специалисты тюменского офиса «Первого БИТа» рекомендовали использовать решение - «БИТ.ФИНАНС.Проф». Оно создано специально для управления денежными средствами, в том числе контроля заявок на расходование и поступление денежных средств; контроля лимитов по бюджету в заявках. Кроме того, решение позволяет автоматизировать процессы бюджетирования, в частности, формировать план-фактный анализ по бюджету. Таким образом, функционал программного продукта полностью закрывал требования Lignum к системе.

Так как основная работа по согласованию заявок производилась в системе СЭД, специалисты «Первого БИТа» рекомендовали интегрировать системы в этой части и назначить упрощенную схему визирования.

В результате проекта пользователи быстрее формируют отчёты план-факта по бюджетам. Настроенные варианты внесения позволили ускорить заполнение документов планирования пользователями и получать более быстрый результат в виде стандартных отчётов. Упрощена работа с отслеживанием заявок на расходование. После согласования заявки в СЭД, она автоматически создается в «БИТ.ФИНАНС», уже имея статус согласована. Настроено получение лимитов из «БИТ.ФИНАНС» и отражение их в СЭД.

«В связи с тем, что мы не использовали никакой системы управленческого учёта в работе, ряд бизнес-процессов у нас происходил вручную. Это доставляло много неудобств. В результате внедрения пользователи формируют бюджеты, сравнивают их с плановыми данными, создают заявки на расходование денежных средств и реестры платежей автоматически. Это позволило нам повысить скорость и качество работы сотрудников. Внедрение системы в целом сделало работу сотрудников финансового отдела гораздо удобнее. Благодаря обучению работе в системе, сотрудники понимают назначение справочников нормативно-справочной информации, ориентируются в функциональных этапах жизни документов», - отметил Николай Владимирович Сапожников, генеральный директор Lignum.