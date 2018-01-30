X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка»

Х-Com завершила проект модернизации комплекса ИТ-инфраструктуры компании «Газпром межрегионгаз поставка».

Для реализации стратегии развития компании потребовалось масштабирование корпоративного ИТ-комплекса. Подрядчик проекта определялся на основании коммерческих предложений крупнейших российских системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств. Компания X-Com предложила наиболее квалификационно-обоснованные условия выполнения работ и была выбрана в качестве исполнителя проекта.

В рамках проекта проведено детальное обследование программно-аппаратного комплекса заказчика и проанализированы стоящие перед ним задачи. На основании полученных данных было разработано предложение по масштабированию ИТ-инфраструктуры и составлена техническая спецификация рекомендуемого оборудования.

В состав корпоративной информационной системы включена серверная платформа Supermicro, коммутаторы с пакетом сервисного обслуживания, а также дополнительные источники бесперебойного питания APC. Заказчиком проведены монтаж и успешное тестирование поставленного Х-Com оборудования. Проект выполнен в строгом соответствии с условиями контракта и получил положительную оценку заказчика. В результате создана эффективная технологическая основа дальнейшего развития бизнеса «Газпром межрегионгаз поставка».