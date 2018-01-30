«Неолант» автоматизировал эконадзор для Минприроды Республики Саха (Якутия)

«Неолант Запад» представила информационно-аналитическую систему (ИАС) «Природопользования и охраны окружающей среды РС(Я)», выполненную на базе ИАС «Горизонт», на годичном совещании Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

ИАС «Природопользование и охрана окружающей среды РС(Я)» решает задачи в области управления экологическим состоянием территории - планирование, проведение и контроль эффективности мероприятий по предотвращению и сокращению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду, а также предоставляет инструменты автоматизации деятельности при проведении государственного экологического надзора и регионального мониторинга.

В настоящее время завершена опытная эксплуатация и приемочные испытания системы. ИАС полностью готова для тиражирования в других регионах страны. Стоимость работ по контракту в Республике Саха (Якутия) составила 7,2 млн рублей.

Ключевыми особенностями ИАС «Природопользования и охраны окружающей среды РС(Я) являются: реализация полного цикла задач государственного экологического надзора при подготовке, проведении и обработке материалов контрольно-надзорных мероприятий; автоматизация задач регионального экологического мониторинга; сквозное ведение и использование данных – централизованный банк актуализируется непосредственно в процессе оперативной работы подразделений.

С помощью ИАС «Природопользование и охрана окружающей среды РС(Я)» можно: осуществлять сбор и проводить анализ данных о состоянии окружающей среды, природопользователях и объектах негативного воздействия.

На текущий момент ИАС аккумулирует огромное количество информации об экологической ситуации в республике: 90 реестров пространственных данных содержат сведения об объектах окружающей среды, об объектах негативного воздействия и природопользователях. Например, реестры особо охраняемых природных территорий, лесных, водных, земельных ресурсов, сведения о состоянии воздуха и выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, данные о стационарных источниках выбросов, участках недропользования, гидростанциях, очистных сооружениях; картографические материалы – например, размещение объектов негативного воздействия, границы охотничьих угодий, ареалы обитания краснокнижных животных – представлены на портале более чем 120 слоями; планировать мероприятия по контрольно-надзорной и просветительской деятельности; фиксировать проведение контрольно-надзорных мероприятий и осуществлять обработку полученных результатов; планировать и осуществлять деятельность, связанную с проведением химико-аналитических исследований.

Созданная ИАС «Природопользование и охрана окружающей среды» позволяет оперативно получать как пространственную, так и аналитическую информацию, формируемую в процессе повседневной деятельности специалистов Министерства и его подведомственных учреждений. В специально созданном портале «Экологический паспорт Республики Саха (Якутия)» пространственные данные сгруппированы в тематические наборы карт, чтобы упростить пользователям получение информации об интересующих объектах.

Помимо тематических наборов карт к порталу подключены разработанные веб-приложения (модули). Модуль «Экологический паспорт» обеспечивает ведение сведений об источниках негативного воздействия на территории Республики Саха (Якутия) и сведений о состоянии компонентов природной среды. Модуль «Государственный экологический надзор» предназначен для планирования мероприятий государственного экологического надзора, фиксации результатов и контроля результатов проведения этих мероприятий. Модуль «Экологический мониторинг» позволит автоматизировать процессы сбора, хранения и управления сведениями о мероприятиях и результатах экологического мониторинга.

Модуль «Экологический паспорт.Аналитика» обеспечивает отображение экологический паспортов районов и республики – автоматически формируемые по данным системы аналитические сведения о состоянии окружающей среды в разрезе лет. Модуль «Деятельность Министерства» предназначен для формирования аналитических сведений в разрезе деятельности Министерства и его подразделений. Модуль «Личный кабинет природопользователя» обеспечивает комплексное представление данных о природопользователях: паспорт предприятия, разрешительная документация, природоохранные программы, экономические показатели, мероприятия.

Система включает в себя внутренний портал, доступ к которому имеют только сотрудники ведомства, и внешний портал доступный для природопользователей.