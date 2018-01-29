«Яндекс.Деньги»: средний платеж россиян по кредитам вырос на четверть

Согласно данным аналитиков «Яндекс.Денег» по итогам исследования платежей пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса, за год средний платеж через «Яндекс.Деньги» по кредитам увеличился примерно на 25% — до 4405 руб.

С компьютеров люди по-прежнему погашают кредиты чаще, чем с мобильных устройств. За прошлый год количество таких платежей с ПК выросло в 14 раз. С компьютеров в среднем россияне платят по кредитам 6770 руб., со смартфонов и планшетов — 4208 руб.

Число тех, кто погашает кредиты с мобильных устройств, быстрее всего растет в мегаполисах. За год в Санкт-Петербурге таких пользователей стало в 1,5 раза больше. Их средний платёж составляет 4102 руб. В Москве количество людей, которые платят со смартфонов и планшетов, увеличилось всего на 5%. Их средний чек — 5247 руб.

По данным Объединенного Кредитного Бюро и MoneyMan, в 2017 году сектор альтернативного онлайн-кредитования вырос в 7 раз по сравнению с банковским рынком кредитования. В 2017 году через интернет компании россиянам взяли в кредит на 67% больше денег, чем годом ранее.

В исследовании учитывались платежи пользователей через «Яндекс.Деньги» за 2016 и 2017 годы.