Число молодых пользователей мобильного приложения ВТБ удвоилось за год

ВТБ провел исследование клиентского поведения в дистанционных каналах банка. По итогам 2017 года самыми активными пользователями оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Около 40% из них совершали операции в «ВТБ-Онлайн» ежемесячно.

За прошедший год число пользователей мобильного приложения ВТБ в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось вдвое, превысив 1 млн человек. Доля этого сегмента составляет более трети от всех клиентов банка.

Количество молодых клиентов, совершающих операции в интернет-банке, выросло на треть - до 400 тыс. человек. Их доля составляет 20%.

В целом в 2017 году более 50% клиентов ВТБ в возрасте до 24 лет активно использовали дистанционные каналы.

Наиболее популярными услугами стали пополнение и перевод с карты на карту, оплата мобильной связи и переводы между своими счетами.