NicGrade и Softline объявили о заключении партнерского соглашения. По его условиям, Softline стала поставщиком облачной платформы автоматизации маркетинга NicGrade в России, СНГ и дальнем зарубежье и будет консультировать заказчиков по вопросам внедрения и поддержки решения.

Компания NicGrade основана в 2015 году. В 2017 она запустила продажу одноименной платформы автоматизация маркетинга. Решение позволяет компаниям любого размера и профиля деятельности автоматизировать работу с клиентом на всех этапах продаж: от первого контакта до сервисного обслуживания. В функционал платформы входят инструменты для лид-менеджмента, проведения рекламных кампаний в интернете и их автоматизации рекламных кампаний, технологии на базе искусственного интеллекта для работы с клиентской базой.

«Маркетинг - это та составляющая деятельности компании, до которой автоматизация доходит в последнюю очередь по двум причинам: отсутствие финансово доступных для малого и среднего бизнеса решений и качество предложения, в котором ключевую роль играет не столько продажа лицензии, сколько поддержка сервиса компетенциями партнера. Softline именно та компания, которая может обеспечить полный цикл обслуживания и высокое качество работы с пользователями платформы и расскажет потенциальным клиентам про такое эффективное бизнес-решение, как автоматизация маркетинга», – сказал Виталий Вербицкий, CEO NicGrade.

«Современные покупатели выбирают как традиционные торговые площадки, так и интернет-магазины. Поэтому растет спрос на программные продукты для автоматизации всего цикла продаж – от привлечения клиента до оформления покупки. Мы уверены, что платформа NicGrade будет широко востребована», – отметил Роман Хабиров, продакт-менеджер компании Softline.