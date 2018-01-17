«Элар» завершила выполнение проектов для Росархива

«Элар» завершила оцифровку описей федеральных архивов и проект развития «Информационной системы удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним».

Специалисты компании отсканировали более 200 тыс. страниц архивных описей и создали свыше 1 млн 300 тыс. записей баз данных, содержащих заголовки дел. Работы велись с научно-справочным аппаратом Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива и Российского государственного военно-исторического архива.

«Оцифровка научно-справочного аппарата федеральных архивов – это системная работа Росархива, направленная на переход к автоматизированному учету фондов, упрощение для пользователей поиска информации через интернет», - сказал заместитель руководителя департамента корпорации «Элар» по работе с архивами Александр Комиссаров.

Описи – сложнейшие документы как для сканирования, так и для извлечения данных. Например, при подготовке к сканированию допускается их расшивка, только если учетный документ сшит настолько плотно, что информация «ушла» в переплет.

«Расшивают архивные описи квалифицированные реставраторы, которые работают в Элар, - сказал Александр Комиссаров. – После расшивки описи упаковывают в специальные пакеты для гарантии их сохранности и целостности. И перемещение учетных документов по дальнейшим технологическим этапам осуществляется исключительно в этих пакетах».

Для индексирования описей компания применяет свои ноу-хау, дающие возможность извлекать с высоким качеством и скоростью данные из машинописных и рукописных текстов.

По другому госконтаркту с Федеральным архивным агентством «Элар» выполнила обязательства по развитию «Информационной системы удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним». В частности, в разрабатываемой системе создана возможность распределенного хранения электронных копий документов. Это значит, что пользователи через интернет смогут искать и изучать цифровые образы, находящиеся в электронных хранилищах федеральных архивов.