Контакт-центр банка ВТБ подтвердил соответствие Европейскому сертификату качества

Контакт-центр банка ВТБ получил подтверждение соответствия европейскому стандарту качества ISO 18295-1:2017-07. Это важное достижение: до настоящего момента только три отечественных контакт-центра прошли сертификацию.

Департамент клиентского обслуживания банка получил сертификат в ноябре 2013 г. и с успехом подтвердил его в декабре 2015 г. В ноябре 2017 г. площадки банка вновь были проверены сертифицированными аудиторами. Банк в очередной раз подтвердил, что работает в соответствии с европейскими стандартами контактных центров, при этом являясь лучшим в России.

Европейский стандарт ISO 18295-1:2017-07 описывает требования к качеству работы контакт-центров, он утвержден Европейским комитетом по стандартизации. Применение стандарта обеспечивает стабильность работы контакт-центра, объективную оценку его системы управления, выявление направлений улучшения качества его работы.

Контакт-центр ВТБ сертифицирован Международным институтом сертификации контактных центров.