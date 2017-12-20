Canon запустила в России официальный интернет-магазин

Canon объявила о запуске официального российского интернет-магазина по адресу store.canon.ru. https://store.canon.ru/ В нем можно найти широкий ассортимент продукции Canon, а также эксклюзивные предложения и последние новинки.

Покупатели смогут напрямую приобретать у производителя самую современную фото- и видеотехнику, принтеры, расходные материалы, аксессуары и брендированную продукцию. Таким образом, они будут защищены от риска покупки «серой» техники у недобросовестных продавцов. Кроме того, только в официальном интернет-магазине пользователи смогут покупать фирменную одежду и аксессуары от Canon, больше ни в одном из каналов распространения эти товары представлены не будут.

Сейчас ассортимент официального интернет-магазина Canon насчитывает более 500 товарных позиций, уже в начале следующего года ассортимент будет насчитывать более 700 товаров. Подбор по параметрам в интернет-магазине позволяет ограничить список товаров только теми, которые соответствуют указанным пользователем характеристикам. По всем вопросам, касающимся выбора и приобретения товаров, покупатели смогут обратиться за помощью к консультантам интернет-магазина по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 700 28 19.

Для удобства покупателей предусмотрена функция регистрации на сайте, которая автоматически сохраняет и добавляет в детали заказа личные данные, адрес доставки, контактную информацию и так далее. Также регистрация в официальном интернет-магазине Canon позволяет отслеживать статус заказа, получать спецпредложения и участвовать в закрытых распродажах, хранить личные промо-коды, историю заказов и многое другое.

Официальный интернет-магазин Canon предоставляет гарантию до 2-х лет на все аппаратные продукты из своего ассортимента. На первом этапе работы магазина доставка будет осуществляться в крупные российские города и регионы.