«Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace

Автолизинговая компания Европлан, входящая в «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, разместит инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Ключевыми требованиями компании к новому дата-центру были высокое качество оказываемых услуг, отказоустойчивость и эксплуатационная надежность объекта. При выборе поставщика услуг ЦОД специалисты «Европлан» уделили особое внимание готовности решать любые нестандартные задачи по размещению ИТ-оборудования, в том числе — с использованием математических методов моделирования.

«Выбор в пользу ЦОД DataSpace был сделан на конкурсной основе по совокупности его уникальных технических характеристик и высокого уровня предоставляемых услуг. Немаловажным для нас был фактор наличия у DataSpace сертификации Operational Sustainability уровня Gold от Uptime Institute, которую ЦОД прошел уже дважды. Размещение ИТ-оборудования в ЦОД высокого уровня надежности является одним из пунктов программы реализации стратегии роста и модернизации ИТ-инфраструктуры «Европлана», — сказал Александр Афанасьев, директор департамента администрирования информационных систем «Европлана».

«Отказоустойчивость ЦОД DataSpace, дважды подтвержденная отраслевым международным сертификационным органом, обеспечивается реализованными в ЦОД проектными решениями и экспертной эксплуатационной командой международного уровня. DataSpace обеспечивает клиентам уникальную для российского рынка ЦОД 100% доступность энергоснабжения, а также предоставляет прочие сопутствующие услуги международного уровня, в том числе — реализует индивидуальные проектные решения», — считает Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.