«Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ

«Транзас» объявила об успешном проведении тестовых испытаний функциональной работоспособности технологических решений «е-Навигации». Это стало завершением второго этапа реализации проекта Национальной Технологической Инициативы (НТИ). Возможности системы «е-Навигации» в действии были продемонстрированы с помощью новых продуктов и сервисов «Транзаса».

В ходе испытаний была проведена проверка работоспособности технологий обмена данными между судами, операторами СУДС и провайдерами сервисов в рамках действия системы е-Навигации. В соответствии с тестовым сценарием отработаны процессы получения судоводителем информации о рекомендованном маршруте, обмена маршрутами с другими судами и удаленного мониторинга движения судна по маршруту оператором СУДС с автоматическим предупреждением о приближении судна к опасностям.

Участники испытаний также протестировали отправку целей ARPA (САРП) с судна оператору Системы управления флотом и сервис широковещательной отправки специализированных радарных целей-«нарушителей» со стороны СУДС на все суда в заданной акватории.

Одним из тестовых упражнений стала демонстрация взаимодействия между экипажем на борту судна и сервисными службами на берегу в целях обнаружения и удаленного устранения возможных неисправностей, например, таких как: сбой в работе датчика эхолота, неисправность программного обеспечения, сбой питания в аппаратуре ЭКНИС и неисправность жесткого диска. Кроме этого, были показаны такие новые сервисные возможности, как удаленный доступ к конфигурации ЭКНИС, удаленное обновление бортового программного обеспечения и оказание судоводителю удаленной технической поддержки.

Завершились испытания демонстрацией загрузки и отображения навигационных карт нового формата МГО S-101 в бортовой платформенно-независимой системе нового поколения UNINAV.

«Применение сервисов е-Навигации позволяет обеспечить взаимодействие между всеми участниками морской операционной деятельности, повышая тем самым безопасность и эффективность мореплавания», - отметил вице-президент «Транзаса» по продуктовой стратегии Владимир Пономарев.

Отсутствие замечаний со стороны приемной комиссии дает «Транзасу» возможность с уверенностью приступить к следующему этапу работ по проекту, завершение которого запланировано на декабрь 2018 г. В демонстрации результатов, достигнутых в рамках проекта е-Навигации, принимали участие представители ФГУП «Росморпорт» и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.