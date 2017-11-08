Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM

Solar Security и «Центр безопасности информации» завершили интеграцию DLP-решения Solar Dozor и системы мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. В рамках технологического сотрудничества реализована схема взаимодействия решений, которая позволяет обогащать NeuroDAT SIEM информацией об инцидентах из Solar Dozor.

Solar Dozor выявляет и предотвращает внутренние угрозы информационной безопасности компании. Решение собирает информацию о движении конфиденциальной информации и коммуникациях сотрудников компании через корпоративную и личную почту, различные мессенджеры, веб-ресурсы и многие другие каналы.

В отличие от других DLP-систем, Solar Dozor фиксирует не только факт утечки информации, но и нестандартное, подозрительное поведение сотрудников компании. Такая информация является результатом сложной аналитики и помогает выявить готовящуюся или скрытно ведущуюся атаку, незаметную для классических технологий предотвращения утечек.

Компании разработали коннектор, позволяющий передавать данную информацию из Solar Dozor в NeuroDAT SIEM. Теперь в NeuroDAT SIEM автоматизированное формирование различных типов инцидентов информационной безопасности на основе анализа и корреляции (сопоставления) событий происходит с использованием ещё одного важного поставщика событий.

«При интеграции с Solar Dozor NeuroDAT SIEM агрегирует и анализирует события с источников, отслеживающих не только внешние, но и внутренние угрозы информационной безопасности. Благодаря этому офицер безопасности получает полную картину происходящего в компании из одной консоли, может применять единые аналитические инструменты ко всей информации о событиях. Это позволяет мгновенно выявлять ведущиеся атаки и оперативно реагировать на них», – сказал Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.

«Учитывая, что NeuroDAT SIEM осуществляет сбор событий безопасности не только от DLP-систем, то, применяя реализованные в NeuroDAT SIEM механизмы корреляции событий, офицеры безопасности получат дополнительный инструмент сокращения ложных срабатываний при обнаружении инцидентов, связанных с утечкой данных», – отметил Иван Аксененко, «Центр безопасности информации».