DataCore Software примет участие в ежегодной конференции Cnews Forum 2017

DataCore Software примет участие в ежегодной конференции Cnews Forum. Региональный представитель DataCore в России и СНГ Антон Иванов выступит в сессии «Облачные технологии» с докладом «Инфраструктура будущего: революционная эффективность хранения данных».

Опережающий рост значимости информационной части систем по сравнению с собственно вычислительной составляющей – одна из ключевых тенденций развития ИТ. Цифровая трансформация, которая затрагивает все уровни современного общества от частного пользователя до государства, в основе своей опирается на базовый тезис «деятельность на основе данных». Но на пути реализации этого глобального тренда в последние годы обозначились определенные принципиальные трудности: рост затрат на поддержку и развитие физической инфраструктуры хранения данных, ограничения обмена данными между собственно вычислительными ресурсами (серверами) и устройствами хранения данных, сложность управления разнообразными, а подчас и разрозненными источниками и хранилищами информации – вот те вопросы, на которые дают ответ решения DataCore Software.

DataCore привержена созданию долговременной и динамической программно-ориентированной архитектуры, позволяющей преодолеть ограничения аппаратного обеспечения. Компания стала пионером программно-реализуемой виртуализации хранения почти двадцать лет назад и с тех пор постоянно улучшает гибкость и динамичность управления гетерогенными ресурсами хранения, создавая на практике гиперконвергентные виртуальные системы хранения данных (SAN) с рекордными на сегодняшний день показателями цена/производительность.

В течение всего дня работы Форума его участники смогут посмотреть решения компании в режиме live demo, а также получить консультации специалистов на стенде №9.