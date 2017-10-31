Банк «Открытие» протестировал платформу для Agile-инфраструктуры

Банк «Открытие» совместно с Hewlett Packard Enterprise провел тестирование комплекса HPE Synergy. С практической точки зрения тестирование преследовало две цели: проверка работоспособности нового класса оборудования в инфраструктуре банка и проецирование внутренних практик DevOps на процесс подготовки и развертывания инфраструктуры. Были отработаны сценарии интеграции средств управления инфраструктурой Synergy — OneView unified API – с инструментарием DevOps Toolchain, применяемым в банке.

Внедрение DevOps подхода в любой организации требует определенной готовности инфраструктуры: установка операционной системы, подготовка системного ПО, обновление микрокодов оборудования, и т.д. В процессе тестирования удалось трансформировать процесс подготовки инфраструктуры в одну из составляющих DevOps процесса: инфраструктура превратилась в строку кода для разработчика.

«Идеальная agile-платформа для ИТ-инфраструктуры организации - это платформа, позволяющая заранее закупить и установить несколько стоек оборудования таким образом, чтобы команды, формируя в рамках своей деятельности заявки на новые среды или модернизацию старых, утилизировали ее максимально равномерно. Без простоя отдельных мощностей и дополнительных закупок отдельных компонент», - говорит директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов.