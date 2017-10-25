Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage

Ascreen объявила о заключении партнерского соглашения с Addreality. Комплексное решение даст клиентам Ascreen из банковской сферы, ритейла, транспортного сегмента, HoReCa, а также музеев и других социокультурных пространств новый мощный инструмент персонализации взаимодействия с посетителями и отслеживания его эффективности.

Платформа Addreality предназначена для централизованного управления цифровыми инсталляциями: digital-витринами, табло, вывесками, интерактивными киосками, системами самообслуживания, планшетами продавцов. В платформе Addreality встроены уникальные технологии определения пола и возраста, видео- и wifi-аналитики. Они позволяют очень точно таргетировать контент и определять его эффективность в режиме реального времени.

Посетитель подходит к рекламной или информационной интерактивной инсталляции. Его пол и возраст определяются в режиме реального времени, после чего предлагается соответствующее рекламное или информационное сообщение. Также при помощи Addreality можно проводить моментальное анкетирование и получать отзывы, контролировать информационные и рекламные кампании не только в пределах одного помещения, но и в территориально-распределенных точках, а также решать неочевидные маркетинговые задачи, например, выявлять по wi-fi лояльных клиентов и включать их в списки адресной рассылки спецпредложений.

«Ключ к успеху любой маркетинговой кампании – грамотное сочетание креатива и аналитики. И если Ascreen умеет создавать по-настоящему яркие, привлекательные мультимедийные инсталляции, которые «цепляют» внимание посетителей и предлагают различные интерактивные сценарии взаимодействия, то платформа Addreality – это все преимущества интернет-маркетинга в оффлайне и даже больше. Использование комплексного решения Ascreen и Addreality даст любому клиенту синергетический эффект: если раньше о реакции аудитории на рекламную конструкцию можно было только догадываться по косвенным показателям, то теперь заказчик может «увидеть» эмоциональный отклик на тот или иной контент, узнать время взаимодействия, определить, какой демографической группе покупателей рекламный месседж оказался ближе. Все это позволит гораздо эффективнее расходовать рекламный бюджет и получать отличные результаты продаж. Digital-составляющей оффлайн-маркетинга осталось сделать небольшой шаг, чтобы полностью персонализировать обращение и не просто общаться с каким-то абстрактным человеком, а знать его вкусы, предпочтения, историю покупок», - сказал директор по маркетингу и PR Ascreen Юрий Лашманов.

«Digital, и вместе с ним Digital Signage растет быстрее других направлений маркетинга. Происходит это во многом благодаря бурному развитию программного обеспечения. При этом – ритейл – отнюдь не единственная сфера, где эффективно применятся платформа Addreality. Наши решения работают и в корпоративном сегменте, госкорпорациях, крупных добывающих и производственных компаниях для создания систем корпоративных коммуникаций, корпоративного телевидения, умных переговорных комнат, систем обучения сотрудников», - отметила Лина Архипова, директор по работе с партнерами Addreality. - «Благодаря сотрудничеству с Ascreen мы рассчитываем усилить присутствие в соответствующих секторах рынка, так как Ascreen является признанным игроком на многих из них».