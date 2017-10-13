«Интер РАО» и SAP запустят новый ИТ-продукт для российской электроэнергетики

«Интер РАО» и SAP объявили о создании совместного предприятия под названием «Интер РАО – Платформа» для реализации проектов в электроэнергетике и трансфера передовых мировых технологий.

В рамках совместного предприятия предполагается создание новых программных продуктов на основе инновационной платформы SAP, реализация бизнес-модели, позволяющей обеспечить безопасное и экономически эффективное для партнёров и российских электроэнергетических компаний распространение, внедрение и эксплуатацию новых продуктов.

Также совместное предприятие обеспечит синергию лучших практик «Интер РАО» и SAP с целью создания инновационного продукта для управления энергетическими активами. В частности, предполагается создание предприятия, обеспечивающего развитие экосистемы для внедрения и поддержки разрабатываемых решений, развитие отечественных программных продуктов и компетенций, сокращение зависимости создаваемых систем от иностранных разработок.

«Мы следуем курсу на импортозамещение и уже сегодня создаём новую бизнес-модель энергетики, внедряем, в том числе совместно с SAP, перспективные технологии, - сказал председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук. - Помимо технической реализации ряда проектов, эксперты «Интер РАО» оценят экономическую отдачу новых технологий и возможность предложить отрасли новые решения с гарантированной окупаемостью».

«Мы рады работать над цифровой трансформацией электроэнергетики с таким сильным партнёром, как «Интер РАО», - отметил генеральный директор SAP CIS Павел Гонтарев. - Уверен, что мы создадим уникальные не только для России, но и для других стран решения».