Schneider Electric представила обновленный онлайн-конфигуратор Mix&Match

Schneider Electric представила обновленный онлайн-конфигуратор электроустановочных изделий Mix&Match. Достаточно открыть программу в браузере компьютера и через пару кликов открывается ассортимент моделей, цветов, стилей и материалов электроустановочных изделий Schneider Electric таких линеек, как Merten, Odace и Unica. С помощью приложения Mix&Match можно увидеть, как будет выглядеть то или иное изделие в интерьере, как устройства будут сочетаться с оттенком стен или рисунком обоев.

Функционал Mix&Match открывает технологические возможности для оформления интерьера: с его помощью можно разработать сценарии освещения, добавив к традиционным розеткам и выключателям модули диммирования, датчики присутствия, термостаты, USB-розетки и многое другое.

В интерфейсе достаточно выбрать подходящую по стилю линейку, цвет и фактуру изделий, а также их технические характеристики, сфотографировать и загрузить в программу фотографии интерьера (или выбрать имеющиеся в библиотеке изображений).

Новая версия адаптирована для работы на мобильных платформах Android, iOS и Windows.

«Мы понимаем, что в современном мире мобильные технологии становятся все популярнее, обеспечивая скорость и удобство в любом аспекте жизни человека. Поэтому специалисты компании Schneider Electric постарались усовершенствовать программу Mix&Match, сделав ее еще более доступной и эффективной, - отметила Анна Гоман, менеджер по развитию канала "Дизайнеры интерьера" компании Schneider Electric в России и СНГ. - Теперь для подбора электрики в ваш дизайн-проект достаточно лишь вдохновения - все остальное сделает Mix&Match».