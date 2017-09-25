R-Style Softlab внедрила RS-Securities V.6 в банке «Москва»

Банк «Москва» выбрал RS-Securities V.6 компании R-Style Softlab для автоматизации операций кредитной организации на валютном рынке и рынке ценных бумаг. С вводом специализированного ИТ-решения банк намерен стать полноценным игроком на бирже и совершать сделки не только от своего имени, но и от имени своих клиентов.

Проект включал установку нескольких модулей системы RS-Securities — «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Депозитарий», «Финансовые инструменты срочных сделок и конверсионные операции» (в части конверсионных операций) и «Межбанковские кредиты». Внедрение осуществили специалисты R-Style Softlab.

«Реализация проекта заняла не более четырех месяцев благодаря тому, что система обладает достаточным набором функциональности для автоматизации работы небольших банков на валютном и фондовом рынках, — сказал Лев Френкель, заместитель генерального директора R-Style Softlab. — В случае с SMB-банками ее можно установить без дополнительной адаптации под специфику кредитной организации, что значительно сокращает сроки внедрения».

«После внедрения данного решения у нас появилась технологическая платформа для экспоненциального роста дилерских и брокерских операций», — отметил Игорь Сиротинин, первый заместитель председателя правления ПАО РАКБ «Москва».