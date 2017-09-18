«Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков.

Система Microsoft Project фактически стала стандартом для календарного и ресурсного управления проектами и затратами. В то же время, Atlassian Jira позволяет осуществлять трекинг заданий, что обеспечивает успешную коллективную работу проектных команд. Облачное предложение «Системного софта» дает возможность технологичным компаниям объединить преимущества обеих систем и вести проекты разработки в едином информационном пространстве. План проекта создается и поддерживается в Microsoft Project, а для работы над заданиями и формирования отчетов используется Atlassian Jira.

Для связки двух продуктов используется интеграционное решение Ceptah Bridge, которое дополняет основное меню Microsoft Project новыми элементами управления. Это позволяет в несколько кликов делать задачи доступными для пользователей Jira, просматривать весь список задач (как находящихся в работе, так и решенных), закрывать и вновь открывать прямо из Project. Синхронизация двух информационных систем доступна как в автоматическом, так и в ручном режиме.

«Применение практик гибкого управления становится стандартом для всех менеджеров проектов. Например, в недавно появившейся 6-й редакции свода знаний по управлению проектами PMBOK в каждой области знаний появились "Соображения для гибких/адаптивных сред", которые описывают подобные взаимодействия, – отметил Андрей Фадеев, руководитель направления Atlassian в компании «Системный софт». – Работа в единой среде позволяет всем участникам проекта совершать меньше ошибок, а также не тратить лишнего времени на решение организационных вопросов и составление отчетов. Более того, отчетность становится адаптированной для разных категорий пользователей, а потому более понятной».

Стек решений Microsoft Project и Atlassian Jira уже доступен для корпоративных клиентов «Системного софта».